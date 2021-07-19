Захист довкілля в Криму стане одним із питань саміту «Кримської платформи» – Кориневич

Захист довкілля в окупованому Криму стане одним із важливих питань, які будуть обговорюватися в рамках саміту «Кримська платформа». Про це на онлайн-презентації дослідження «Довкілля в Криму: зміни та втрати за час окупації» повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми переконані, що питання екології стане важливою частиною порядку денного в рамках діяльності« Кримської платформи». «Кримська платформа» засновується як майданчик, на якому будуть обговорюватися різноманітні важливі питання по Криму. Зокрема, звичайно, і питання екології теж», – сказав Кориневич.

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Серед факторів, які найбільше впливають на екологію півострова, Кориневич назвав діяльність кримського заводу «Титан», а також інших об’єктів хімічної промисловості, інтенсивний забір підземних вод, знищення об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі під час видобутку корисних копалин, а також забруднення акваторії Чорного моря, реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів.

20 травня на пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт «Кримської платформи» приїдуть представники 30 країн. Він також повідомив, що Росія важко сприймає «Кримську платформу».

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Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», тільки якщо на цьому майданчику обговорюватимуть лише проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.