Росія вимагає прибуття Джемілєва на суд над ним до Криму, куди сама заборонила йому в’їзд

Росія вимагає прибуття національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва на суд над ним до окупованого нею Криму, куди вона сама раніше заборонила йому в’їзд.

Повістку з таким викликом на ім’я Джемілєва оприлюднив у фейсбуці адвокат Микола Полозов.

Міський суд міста Армянська, підпорядкований насадженій Росією адміністрації в Криму, викликає Джемілєва як підсудного на засідання 5 серпня, явка обов’язкова, мовиться в папері.

При цьому Полозов звернув увагу на «як мінімум неузгодженість дій різних державних органів Росії, а як максимум про глибоку державну деменцію, якщо не сказати шизофренію».

Він нагадав, що навесні 2019 року Росія таємною постановою своєї Федеральної служби безпеки продовжила накладену раніше заборону Джемілєву на в’їзд на свою територію, а також до окупованого нею Криму ще на 15 років, до 2034 року – «і судові про це чудово відомо».

«Цю ситуацію я вже обговорив із Мустафою Джемілєвим, і він мені сказав, що готовий приїхати на суд, якщо заборона на в’їзд до Криму буде знята, і взяти участь у восьмій за ліком кримінальній справі проти нього», – повідомив адвокат.

«Так що тепер ініціатива на боці ФСБ. Подивимося, чи готова служба забезпечити право підсудного на доступ до кримського правосуддя, чи в страху очі великі аж до 2034 року», – додав він.

Джемілєв поширив цей допис Полозова з коментарем: «Абсурдність дій Росії, втім, як все, що робить ця країна».

Управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв заявляв, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в окупованому Криму.