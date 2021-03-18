Адвокати заявляють про розбіжності у свідченнях «в справі Джемілєва», порушеній в окупованому Криму

На засіданні підконтрольного Росії Армянського міського суду Криму 18 березня у справі проти національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва були досліджені фото- і відеодокази, які продемонстрували розбіжності із словами свідків, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Мустафи Джемілєва Микола Полозов.

«На одному з файлів ми побачили зображення з відеореєстратора автомобіля. Спочатку він показав людей, які йдуть з прапорами. А потім цей автомобіль проїхав вперед, до двоповерхової будівлі пункту ДПС, де, за версією звинувачення, розташовувався КПП Армянськ. І тут впадає в очі нестикування з показами свідків, які стверджували, що КПП Армянськ на той момент був обладнаний відповідно до вимог уряду Росії. Зокрема, вони говорили, що на ньому були шлагбауми, що перекривають дорогу. І нібито люди потім самовільно ці шлагбауми прибрали з дороги. Це виявилося неправдою. По відео, автомобіль під’їжджає до КПП, але при цьому дорожнє полотно – абсолютно вільне, жодних шлагбаумів, ніяких часових, ніхто на місці не був присутній», – додав адвокат.

За словами Миколи Полозова, на відеозаписах також виявилося, що на місцевості були відсутні ознаки «державного кордону».

«Ні на одному з відео, які ми подивилися, ми не побачили жодних ознак наявності державного кордону, як того вимагає закон – очевидні та видимі прикордонні знаки, знаки, що вказують, що попереду – пункт пропуску. Навпаки – ми побачили великий знак українською мовою з написом «Херсонська область», а на білій двоповерховій будівлі ми бачили напис українською мовою про те, що це пост ДПС «ДАІ», що для будь-якої особи, яка могла бути присутньою в тій місцевості на той момент, не могло означати, що тут присутній державний кордон Росії. За всіма ознаками це була територія України», – сказав Полозов.

Всього, за словами адвоката, суд досліджував три компакт-диски з відеофайлами, що є в кримінальній справі, з інформацією про події 3 травня 2014 року.

«На цих дисках ми переглянули близько ста файлів. Тільки на одному відеофайлі ми бачили зображення Мустафи Джемілєва, де він перебував в оточенні людей. Яких-небудь дій, спрямованих на незаконне перетинання держкордону, він не скоював. Що стосується інших відеофайлів, вони були вкрай малоінформативні. Ми бачили на них бойову техніку – БТРи, озброєних людей у військовій і поліцейській формі російського зразка, людей зі щитами, а також беззбройних людей з прапорами, що не здійснювали ніяких протиправних дій», – додав адвокат Микола Полозов.

Також на суді 18 березня був досліджений план-схема з зазначенням поворотних точок кордону, які слідству представив російський республіканський комітет із земельних ресурсів Криму.

«За даним доказом у сторони захисту була думка, і надалі буде заявлено клопотання про визнання цього доказу неприпустимим, оскільки відповідно до федерального закону і постанови уряду – єдиним органом, який може здійснювати делімітацію і демаркацію державного кордону і нанесення на карти, є федеральна служба кадастру і картографії», – додав Микола Полозов.

Наступне засідання призначене на 19 березня.

Сторона захисту у справі національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва виявила порушення в матеріалах справи, вивчених під час судового засідання підконтрольного Росії міського суду Армянська 5 березня. Зокрема, як стверджує адвокат Микола Полозов, порушення стосувалися матеріалів, підготовлених слідчим.

На засіданні суду 5 березня стало відомо, що Джемілєву продовжили заборону на в’їзд до Криму на 15 років – до 5 березня 2034 року.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в анексованому Криму.

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