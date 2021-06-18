«Справа Джемілєва» в окупованому Криму – відбувся допит свідків

У підконтрольному Росії Армянському міському суді сторона захисту сьогодні допитала двох свідків у справі проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно. Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, зокрема допитали Ельдара Менсеїтова і Рефата Абібуллаєва.

«Свідок Рефат Абібуллаєв розповів про те, що він не бачив явних знаків перебування (Джемілєва – ред.) в тій місцевості державного кордону, а також розповів, що Мустафа Джемілєв сказав, що він не буде рухатися в бік міста Армянськ, щоб у людей, які його зустрічали, не виникло проблем. Також про те, що Джемілєв не проходив далі наметів і вагончиків. Також свідок продемонстрував документ, посвідчення ветерана праці, видане 24 квітня 2014 року українською мовою і з української печаткою. Тобто український документ, виданий більш ніж через місяць після «референдуму», – розповів Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

Наступне засідання у справі заплановане на 5 серпня.

На засіданні 10 червня у «справі Джемілєва» захист також допитав двох свідків – кримськотатарського активіста Куртсеїта Абдуллаєва і Едіє Джемілєву.

30 квітня підконтрольний Росії суд у Армянську почав допитувати свідків захисту.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в анексованому Криму.

Раніше стало відомо, що Джемілєву продовжено заборону на в’їзд до окупованого Криму на 15 років – до 5 березня 2034 року.