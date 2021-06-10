«Справа Джемілєва»: у Криму допитують свідків захисту

На засіданні підконтрольного Росії Армянського міського суду в окупованому Криму 10 червня у справі проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва сторона захисту допитала ще двох свідків – кримськотатарського активіста Куртсеїта Абдуллаєва і Едіє Джемілєву, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні першою ми допитали Едіє Джемілєву, вона давала свідчення по епізоду про недбале зберігання зброї. Едіє повідомила, що часто бувала в будинку Мустафи Джемілєва, описала двері в його кабінет, і фрамугу, яка була складовою частиною дверей і не відкривалася. Тобто, фактично, проникнення в кабінет Мустафи Джемілєва можна трактувати як злом», – розповів адвокат Микола Полозов.

За його інформацією, також в під час допиту Куртсеїта Абдуллаєва по епізоду про нібито незаконне перетинання Джемілєвим 3 травня 2014 року адмінкордону Криму з материковою Україною, свідок повідомив, що «не бачив прикордонних знаків, що вказують на наявність кордону в районі Армянська».

Разом з цим, як повідомив адвокат, до суду не з’явився раніше викликаний в якості свідка співробітник російської прикордонної служби московського аеропорту «Шереметьєво». У зв’язку з цим Микола Полозов зголосився передати повістку свідкові особисто в руки.

Наступні засідання у справі Джемілєва відбудуться 17-18 червня. Захист має намір продовжити представляти свої докази.

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30 квітня підконтрольний Росії суд у Армянську почав допитувати свідків захисту.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в анексованому Криму.