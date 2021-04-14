«Справа Джемілєва»: на відеозаписах звинувачення фігурують Михайло Шеремет та Іслямов – адвокат

Підконтрольний Росії Армянський міський суд в окупованому Криму на засіданні 14 квітня продовжив досліджувати відеодокази у «справі Мустафи Джемілєва». Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов, на відеозаписах, представлених обвинуваченням, фігурують на той момент виконуючий обов’язки голови російського «уряду» окупованого Криму Ленур Іслямов і нині депутат Держдуми Росії, а раніше перший віце-прем’єр того ж «уряду» Михайло Шеремет.

«Ми бачили декількох чиновників, зокрема – Михайла Шеремета, а також Ленура Іслямова, які постійно вели переговори, і нам незрозуміло, чому слідство за шість років не допитало жодного з них в якості свідка», – розповів Полозов, нагадавши, що Джемілєва звинувачують у тому, що він нібито незаконно перетнув адмінкордон окупованого Криму з Херсонською областю 3 травня 2014 року.

Адвокат також зазначив, що на відеозаписах було видно, що Джемілєв перебував «фактично в одному місці», недалеко від вагончиків, де повинен був здійснюватися паспортний контроль, проте співробітників прикордонної служби там не було. Так само, як і знаків знаходження там кордону.

Ні Михайло Шеремет, ні Ленур Іслямов поки публічно не коментували цю інформацію.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в анексованому Криму.