Росія шантажує інші держави, вимагаючи не брати участі в «Кримській платформі» – Кулеба

Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участь у «Кримській платформі». Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в рамках всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика».

«Деяким вкрай дуже важко під цим тиском Москви. На цьому тлі участь держав у «Кримській платформі» – це дуже простий тест про те, з ким вони у питанні окупованого Криму: з Росією і агресією, чи з Україною і міжнародним правом?», – сказав міністр.

Президент Зеленський в рамках цього форуму підкреслив, що деокупація Криму є одним із ключових пріоритетів держави. З огляду на це, Кримська платформа, який відбудеться 23 серпня – це саміт для посилення міжнародного тиску на Росію, сказав Зеленський.

Всеукраїнський форум «Україна 30. Міжнародна політика» розпочався липня. Основними темами заходу, який триватиме три дні, стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 за результатами невизнаного міжнародною спільнотою так званого «референдуму», проведеного в присутності озброєних людей у військовій формі без відзнак. 26 лютого 2014 року під стінами парламенту Криму зібралися кілька тисяч людей. Серед них були як прихильники Меджлісу кримськотатарського народу, які виступали проти анексії Криму, так і прихильники проросійських організацій, які вимагали приєднання півострова до Росії.

У результаті заворушень на площі загинули двоє людей. Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу, але зрештою поклав усю провину саме на лідерів кримських татар. Сутички в Сімферополі стали початком масового переслідування кримських татар російською владою.

Багатьом лідерам кримських татар довелося виїхати в Україну. Меджліс кримськотатарського народу в 2016 році був визнаний у Росії екстремістською організацією, а його діяльність заборонена.