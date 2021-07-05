Десять громадян України з окупованих територій вакцинувалися на Херсонщині – ОДА

Десять громадян України, які проживають на окупованих територіях, вакцинувались від COVID-19 у відповідних пунктах щеплення Херсонської області. Про це у відповіді на запит Радіо Свобода повідомили у департаменті здоров’я Херсонської ОДА.

«Наразі отримали щеплення десять громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, з них сім осіб – в амбулаторії міста Генічеськ, один – амбулаторії селища міського типу Каланчак, один – поліклініці № 1 КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є.Карабелеша», один – КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського», – йдеться у відповіді на запит.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та хочуть зробити щеплення на підконтрольних Україні територіях, мають звернутися до зазначених пунктів щеплення разом з паспортними даними та інидивідуальним ідентифікаційним номером.

Дані про вакцинованих осіб, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, вносяться у внутрішньоукраїнську базу – електронну систему охорони здоров’я, повідомили в Херсонській ОДА.

«Громадянам, які щепленні двома дозами вакцини від СОVID-19 за їхнім зверненням до закладу охорони здоров’я, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, буде видано міжнародне свідоцтво про вакцинацію», – додали у відомстві.

У Херсонській області визначено шість пунктів вакцинації від коронавірусу:

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського»;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка №1;

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Е.Е. Карабелеша», поліклініка №1;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Генічеську, проспект Миру, 130;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Кабінет міністрів України на початку січня доручив Херсонській облдержадміністрації розмістити на адміністративному кордоні між Кримом і материковою частиною України пункти, де проводитимуть експрестестування на антитіла до COVID-19.

Для вакцинації кримчан від коронавірусу, яку проводять в шести пунктах в Херсонській області, доступні тисячі доз вакцини «Коронавак», повідомляла 25 червня в ефірі Радіо Крим.Реалії директор «Херсонського обласного будинку дитини» Тетяна Карчевич.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 2 074 988 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 850 394. Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

Станом на 4 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.