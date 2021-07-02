МОЗ очікує від США поставки 2 млн доз вакцини Moderna – Ляшко

Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, поставка має відбутися в рамках механізму COVAX. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.

Як повідомляє агентство «Інтерфакс», міністр 1 липня також зазначив, що найближчим часом до України надійде 5,32 мільйона доз китайської вакцини Coronavac, два мільйони доз вакцини Pfizer: по мільйону доз у липні і серпні.

Ляшко повідомив, що Україна досягла домовленості про постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax, чотири з яких надійдуть вже у серпні.

Також, за словами Ляшка, ведуться переговори про постачання в серпні й «інших вакцин».

За словами міністра, наявні домовленості і контракти дозволяють розраховувати, що обіцянку провести 10 мільйонів вакцинацій до кінця літа буде виконано.

За даними МОЗ, станом на 2 липня в Україні понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

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