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Ляшко анонсував новий конкурс на голову НСЗУ

«Не зміг з першої спроби визначитись», – пояснив голова МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував Кабінету міністрів оголосити повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України. Про це він повідомив 2 липня.

«Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України! Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс», – заявив міністр.

Він подякував учасникам конкурсу Вадиму Арістову та Тетяні Бойко за їхню участь, але припустив, що їм «зарано» керувати цією установою.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, 2 липня Віктор Ляшко провів співбесіди з Арістовим і Бойко. Третій кандидат, допущений до співбесіди, Андрій Віленський заявив про припинення участі в конкурсі за власним бажанням.

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