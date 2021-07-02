Центр вакцинації на базі МВЦ у Києві з 5 липня працюватиме щодня – КМДА

Центр вакцинації проти COVID-19 у Києві, створений на базі Міжнародного виставкового центру, від 5 липня працюватиме щодня – з 10:00 до 17:30, повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

«За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 раза – зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці. При цьому кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 разів. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тож ми ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний», – сказала вона.

Старостенко нагадала, що із документів при собі необхідно мати паспорт і мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису. Крім того, для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію зі сімейним лікарем.

Вона також запропонувала киянам заздалегідь записуватися на вакцинацію через портал Helsi.me на конкретну дату і час.

За даними МОЗ, станом на 2 липня в Україні понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

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