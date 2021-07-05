МОЗ: в Україні виявили 244 нових випадки COVID-19

В Україні за останню добу виявили 244 нових випадки COVID-19, зокрема, захворіли п’ятеро дітей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували минулої доби 333 людини, 419 – одужали, 14 – померли.

Протягом доби провели тестувань: методами ПЛР – 9 889, ІФА – 1 712, експрес-тестами – 5 750.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 237 823 людини, 52 484 – померли.