В Україні минулої доби виявили 377 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 377 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 11 дітей і 5 медиків, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували минулої доби 460 людей, 526 – одужали, 10 – померли.

Протягом доби провели тестувань: методами ПЛР – 14 229, ІФА – 3 345, експрес-тестами – 10 405.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 237 553 людини, 52 470 – померли, 2 171 182 – одужали.

Встановлюйте оновлений застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети на платформах iOS та Android.