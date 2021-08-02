США: заяви російського посла про висилку 24 дипломатів є неточними

Держдепартамент США 2 серпня заперечив слова посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова, який заявив, що Сполучені Штати просять 24 російських дипломатів залишити країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.

Представник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс сказав, що російські дипломати «можуть подати заяву про продовження» їхніх віз. Такі «заяви розглядаються в кожному конкретному випадку», додав речник.

Раніше в інтерв’ю виданню The National Interest посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов розповів, нібито влада США передала Росії список із 24 співробітників посольства, які мають залишити країну до 3 вересня.

За його словами, багато з них поїдуть без заміни, тому що США ускладнили процедуру надання віз. Крім того, в грудні 2020 року Держдепартамент установив трирічний ліміт на перебування співробітників російського МЗС у відрядженні в США, зазначив Антонов.

У травні уряд Росії вніс США до списку «недружніх країн» і заборонив їхнім дипломатичним місіям наймати на роботу росіян. США довелося звільнити 182 співробітники, які обіймали технічні та адміністративні посади, а також працювали радниками та юристами.

У квітні 2021 року на тлі нових санкцій Росія і США вислали по 10 дипломатів. З 1 серпня через брак співробітників Сполучені Штати перестали надавати консульські послуги в Росії.

До 2017 року в американських дипломатичних представництвах у Росії працювала понад тисяча росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротило їхню чисельність до 450 осіб.

У середині червня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін домовилися про повернення послів, які перебували в своїх країнах із весни. Їх відкликали для консультацій.

Посол Росії Анатолій Антонов повернувся до США 20 червня, посол США Джон Салліван до Москви – 24 червня.