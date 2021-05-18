Північна Македонія вислала російського дипломата

Північна Македонія оголосила персоною нон ґрата російського дипломата. Він залишить країну 18 травня. Висилка може бути пов’язана з тим, що спецслужби країни вважають дипломата таким, який загрожує суверенітету держави, повідомляє сайт МКД.мк.

За інформацією видання, це перший випадок, коли російський дипломат висилається з країни за наполяганням спецслужб. У 2018 році Скоп'є вже оголошувало співробітника російської дипломатичної місії небажаною персоною, але тоді це було зроблено з солідарності з Великою Британією та США після ситуації з замахом на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері.

Ім’я та ранг висланого дипломата македонське видання не називає. Російські державні агенції повідомляють, що Москва розглядає заходи у відповідь. Зазвичай ідеться про дзеркальну висилку – македонський дипломат буде оголошений небажаною персоною в Росії.

Інцидент у Північній Македонії стався на тлі масової висилки російських дипломатів європейськими країнами після шпигунського скандалу в Чехії. У березні про розкриття шпигунської мережі, яка працювала на Росію, оголосила сусідня з Північною Македонією Болгарія.