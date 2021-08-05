Блінкен зустрівся у Вашингтоні з Кулебою, який готує візит Зеленського до США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 серпня у Вашингтоні мав зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Трансляцію підходу керівників зовнішньополітичних відомств до преси провів Державний департамент США.

Блінкен у короткому виступі запевнив Україну в незмінності підтримки з боку США.

Кулеба висловив сподівання, що майбутній візит президента Володимира Зеленського до Вашингтон виведе відносини між Україною і США на новий рівень.

У Білому домі 21 липня назвали дату візиту президента України Володимира Зеленського до США. Цей візит запланований на 30 серпня.

«Президент Байден з нетерпінням чекає президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року. Цей візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України за умов агресії Росії на Донбасі та в Криму, нашу тісну співпрацю в питаннях енергетичної безпеки та підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях», – ішлося в офіційному повідомленні.