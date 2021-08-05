«Чорний хід» Кремля. Чим відрізняється окупований Крим від ОРДЛО?

Голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова повідомила про відкриття 348 закордонних виборчих дільниць на виборах до Державної думи Російської Федерації. При цьому в Україні такі дільниці планується відкрити в Києві, Одесі, Львові та Харкові. У Донецьку та Луганську дільниць не відкриватимуть. Жителі окупованих регіонів України, які отримали російське громадянство, зможуть проголосувати в Ростовській області або за допомогою онлайн-голосування.
Таким чином, Кремль усе ще не поспішає демонструвати свій контроль над Донбасом. Якби дільниці для голосування були б відкриті в Донецьку та Луганську ‒ як їх відкривають у Севастополі чи Алушті (після анексії півострова Росія почала проводити в Криму та Севастополі вибори до Держдуми; Україна, США, ЄС та низка інших країн вважають ці голосування незаконними, а проти осіб, які брали участь в електоральному процесі, запроваджені санкції ‒ ред.) ‒ це, впевнений, означало б фактичну анексію території, схвалену російським керівництвом.
Про які Мінські угоди тоді можна було б говорити? Адже Мінськ якраз має на увазі проведення на території Донецької та Луганської областей місцевих виборів під контролем українського Центрвиборчкому. А не проведення виборів до Держдуми під контролем Центрвиборчкому російського.
Водночас, це ‒ «тиха» анексія, анексія нишком і з використанням новітніх технологій. Якщо анексія Криму ‒ це, думаю, демонстрація сили та безкарності, то фактична анексія Донбасу ‒ це, впевнений, демонстрація безкарності та брехні.
Дільниць на окупованих територіях не буде, але виборча кампанія тут ішла з таким тиском, ніби окуповані райони Донецької та Луганської областей ‒ це вже частина Росії, кремлівські політичні проєкти навіть додали до своїх регіональних списків у Ростовській області учасників окупації Донбасу.
«Чорний хід» і парадний
Можна бути впевненим, що буде організоване підвезення виборців у Ростовську область. І цим, до речі, Донбас відрізнятиметься своєю роллю в політичній системі Росії навіть не від Криму, а від Придністров'я. Придністровські виборці використовуються Кремлем для того, щоб змінити розклад сил на виборах у Молдові на користь проросійських проєктів. А у випадку з Донбасом його жителі, схоже, мають збільшити популярність «Единой России», яка втрачає довіру.
Ну і, звичайно, електронне голосування. Спеціальна опція, можна сказати, ‒ саме для Донбасу. Для експерименту обрали декілька регіонів, серед них ‒ яка несподіванка ‒ є й Ростовська область. І джерела російських медіа в адміністрації президента Росії без особливих недомовок пояснювали журналістам, що таке голосування ‒ найпростіший спосіб інтегрувати жителів Донбасу в політичну систему Росії.
Інтегрувати з «чорного ходу», а не як жителів анексованого Криму ‒ з парадного, через зміну Конституції та проголошення окупованої території частиною Росії.
Але від цього використання відвертої неправди, впевнений, окупація не перестає бути окупацією.
Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії
Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
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