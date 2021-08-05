«Чорний хід» Кремля. Чим відрізняється окупований Крим від ОРДЛО?

Голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова повідомила про відкриття 348 закордонних виборчих дільниць на виборах до Державної думи Російської Федерації. При цьому в Україні такі дільниці планується відкрити в Києві, Одесі, Львові та Харкові. У Донецьку та Луганську дільниць не відкриватимуть. Жителі окупованих регіонів України, які отримали російське громадянство, зможуть проголосувати в Ростовській області або за допомогою онлайн-голосування.

Таким чином, Кремль усе ще не поспішає демонструвати свій контроль над Донбасом. Якби дільниці для голосування були б відкриті в Донецьку та Луганську ‒ як їх відкривають у Севастополі чи Алушті (після анексії півострова Росія почала проводити в Криму та Севастополі вибори до Держдуми; Україна, США, ЄС та низка інших країн вважають ці голосування незаконними, а проти осіб, які брали участь в електоральному процесі, запроваджені санкції ‒ ред.) ‒ це, впевнений, означало б фактичну анексію території, схвалену російським керівництвом.

Про які Мінські угоди тоді можна було б говорити? Адже Мінськ якраз має на увазі проведення на території Донецької та Луганської областей місцевих виборів під контролем українського Центрвиборчкому. А не проведення виборів до Держдуми під контролем Центрвиборчкому російського.

Водночас, це ‒ «тиха» анексія, анексія нишком і з використанням новітніх технологій. Якщо анексія Криму ‒ це, думаю, демонстрація сили та безкарності, то фактична анексія Донбасу ‒ це, впевнений, демонстрація безкарності та брехні.