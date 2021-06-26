Путін пристрасно бажає самітів, але уникає один – щодо Донбасу

(Рубрика «Точка зору»)

У ситуації з відмовою країн Європейського союзу від проведення зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним найцікавішою виявилася не дискусія на саміті Євросоюзу, а реакція Кремля.

Як виявилося – за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова – Володимир Путін засмучений відмовою європейців від зустрічі. І дивуватися цьому не доводиться. З часу, коли почалася фактична міжнародна ізоляція Росії – а це 2014 рік, анексія Криму, війна на Донбасі, виключення Путіна з «вісімки» – у Кремлі намагаються довести власним громадянам, що ніякої ізоляції немає. Що з Путіним рахуються, хочуть розмовляти. Що він – один з лідерів сучасного світу.

Саме тому в Кремлі з таким ентузіазмом сприйняли пропозицію про зустріч із новим американським президентом. І не відмовилися від проведення саміту навіть після того, як Сполучені Штати продовжили свою санкційну політику. Хоча перед цим помічник президента Росії Юрій Ушаков спеціально попереджав американського посла у Москві Джона Саллівана: якщо хочете зустрічі, повинні відмовитися від нових санкцій.

Путінська зовнішньополітична міфологія

Можливість з'явитися поруч із Джо Байденом для Путіна є куди більш важливою політичною подією, ніж будь-які санкції. Тому що така зустріч повертає росіян до радянського періоду історії. У Женеві зустрічалися радянські і американські лідери, а тепер і Володимир Путін продовжив цю традицію. Значить, з часів Радянського Союзу нічого суттєво не змінилося і сучасна Росія – той же Радянський Союз, та ж наддержава. Тільки з іншою назвою. І Сполученим Штатам також доводиться звертати увагу на її президента.

Реальність російське керівництво не турбує

Так, це – путінська зовнішньополітична міфологія. Саме для її пропаганди Путіну і потрібні всі ці саміти. І, звичайно, саміт Росія – Євросоюз став би для Кремля логічним продовженням зустрічі в Женеві. Ось, тепер і європейці не можуть не рахуватися!

Те, що реальність насправді виглядає інакше, російське керівництво не турбує. Турбує, коли від зустрічей відмовляються самі західні партнери – тому що таку відмову пояснити є набагато більш складно, ніж сфальсифікувати мотиви, якими керувався президент Сполучених Штатів, коли пропонував Путіну зустріч.

Є один саміт, який Путіна не цікавить

Втім, давайте не забувати, що є один саміт, який Путіна не цікавить і проведення якого він всіляко уникає. Це – саміт керівників країн «нормандського формату».

Проведення зустрічі, на якій Путіну доведеться відповідати на запитання про російську військову присутність на Донбасі, він ігнорує

Російському президенту не хочеться їхати на такий саміт просто тому, що зустріч у «нормандському форматі» передбачає конкретні зобов’язання. А він не збирається ці зобов’язання виконувати. І тому проведення зустрічі, на якій Путіну доведеться відповідати на запитання про російську військову присутність на Донбасі, він ігнорує.

Йому потрібні саме зустрічі напоказ. Саме так він, якщо судити по пресконференції у Женеві, сприйняв американсько-російський саміт. Саме таким самітом – якщо він відбудеться – стане для Путіна зустріч у форматі Європейський союз – Росія. І саме тому варто погодитися з тими європейськими політиками, хто впевнений, що Путіна не потрібно нагороджувати за його агресивну політику новими самітами.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

НА ЦЮ Ж ТЕМУ: