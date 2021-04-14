Помічник Путіна – послу США: нових санкцій бути не повинно

Посла США в Росії Джона Саллівана запросили на зустріч із помічником російського президента Юрієм Ушаковим, на якій йому наголосили, що США мають утриматися від запровадження нових санкцій на тлі недавньої розмови Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

В іншому випадку Москва «відреагує найрішучішим чином» – про це з посиланням на МЗС Росії 14 квітня повідомили російські новинні агентства.

Американського посла запросили до Ушакова на наступний день після того, як у телефонній розмові з Путіним президент США Джо Байден запропонував російському президенту в найближчі місяці зустрітися в одній із третіх країн.

Те, що Кремль закликав Вашингтон утриматися від нових санкцій, підтвердили агентству AFP у МЗС Росії. При цьому прямо не стверджується, що відмова від санкцій є умовою згоди Путіна на зустріч.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 14 квітня, відповідаючи на питання про можливий саміт, сказав, що про його місце і час говорити поки зарано.

На думку Пєскова, зустріч могла б пройти «в одній з європейських країн». Раніше про готовність прийняти саміт заявили Фінляндія, Австрія і Чехія. Перші дві країни не входять в НАТО, а в Чехії в 2010 році проходила зустріч тодішніх президентів США і Росії.

За словами Пєскова, Ушаков сказав Саллівану, що «озвучені ініціативи повинні поєднуватися з конкретними справами». У разі ж запровадження нових санкцій, на думку Пєскова, «слова будуть корелювати зі справами» «меншою мірою».

Представники адміністрації США і сам Байден не раз заявляли, що мають намір притягти Росію до відповідальності за низку недружніх і агресивних, на думку Вашингтона, кроків, а також порушення її міжнародних зобов’язань.

Йшлося, зокрема, про втручання у вибори в США, про кібератаки, про використання хімічної зброї – в тому числі отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, про агресивні дії проти України. Крім того, під санкції можуть потрапити організації, причетні до спорудження газопроводу «Північний потік – 2».

Речниця Білого дому Джен Псакі 14 квітня заявила, що метою дзвінка Байдена Путіну було в тому числі дати зрозуміти російському президенту, що дії російської влади «протягом останніх місяців» «не можуть не мати наслідків». При цьому Псакі підкреслила, що завдання Вашингтона – отримати «передбачувані і стабільні» відносини з Москвою.

Влада США не оголошує про санкції заздалегідь, тому неясно, чи готуються зараз якісь нові санкції проти Росії чи ні.

Байден 13 квітня зателефонував Путіну на тлі різкого загострення напруженості навколо України. За численними повідомленнями, які Москва не заперечує, Росія стягнула до українського кордону велику кількість військових і техніки.

США та інші країни Заходу закликають Росію відвести війська і послабити напруженість, у Москві ж заявляють, що військові проводять навчання, а також посилаються на нібито наявні дані про агресивні плани України.

Байден і Путін у телефонній розмові обговорили ситуацію в Україні і інші питання. Президент США запропонував російському президенту зустрітися, щоб обговорити широке коло питань. При цьому Байден підкреслив прихильність США захисту своїх інтересів, а також територіальної цілісності України.