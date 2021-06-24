Кримський міф. У новій статті Путіна йдеться і про Україну

У статті, присвяченій 80-річчю нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, президент Росії Володимир Путін продовжує множити російські міфи про взаємини Росії та Заходу, політичну ситуацію в Україні, російсько-українські відносини, Майдан та, звичайно ж, про Крим.

Путін стверджує, що «відділення» Криму від України ‒ прямий результат «державного перевороту», влаштованого в Києві Сполученими Штатами.

Не буду тут полемізувати з твердженням про те, що американці, яких Кремль роками використовує для культивування образу чергового ворога Росії, влаштували переворот в Україні. По-моєму, це все ж фраза не для німецької аудиторії, для якої була підготовлена стаття Путіна, а саме для росіян.

Але «відокремлення» Криму не було наслідком того, що відбувалося на Майдані. Звичайно, серед кримчан були прихильники різних політичних поглядів. Були прихильники змін ‒ ось чому сам я бачив зі сцени Майдану прапори з написами «Ялта» або «Севастополь». Були противники Майдану, які, ймовірно, не розуміли, що відбувається в Києві. А були й противники Майдану, які разом з тим не сприймали президента Віктора Януковича ‒ перш за все за те, що глава держави встановив у Криму владу своїх ставлеників. Словом, звичне для України ‒ і незвичайне для Росії ‒ політичне різноголосся.

В останні дні Майдану на півострові почала розгортатися ретельно підготовлена російськими спецслужбами операція, метою якої була окупація Криму

Але сама політична ситуація в автономії й у дні Майдану, і після нього залишалася досить спокійною ‒ куди спокійнішою, ніж в інших українських регіонах, які ні від кого не відокремлювалися.

Та й Крим не відокремлювався. Просто в останні дні Майдану на півострові почала розгортатися ретельно підготовлена російськими спецслужбами операція, метою якої була окупація Криму. І так, ця окупація була наслідком Майдану тільки в тому сенсі, що небажання президента Віктора Януковича вирішити виниклу кризу політичними засобами ‒ небажання, підтримуване й підігріване Кремлем ‒ спричинило фатальне ослаблення інституцій Української держави, яке дозволило цю спецоперацію здійснити. Тому, якщо вже користуватися термінами Путіна, причиною «відокремлення» Криму був зовсім не Майдан, а, впевнений, наполеглива робота з ослаблення України, яка здійснювалася керівництвом Росії в дні Майдану. Здійснювалася також, імовірно, і з метою окупувати Крим.

Учасники протестів у Києві та інших містах України у 2013–2014 роках виступали за те, щоб їхня країна була ефективною сучасною державою, яка вирішить питання про європейську інтеграцію. Саме така Україна, мабуть, не влаштовувала Путіна й саме розбудові такої України він намагався перешкодити в дні анексії Кримського півострова.

І є дуже символічним, що Путін нагадує про пропагандистський міф Кремля якраз у дні роковин однієї з поворотних подій Другої світової війни. Тому що нацизм теж відмовляв народам у праві на самостійний вибір і пояснював свої територіальні захоплення провокаціями урядів інших країн проти етнічної німецької меншини або самої Німеччини. Путін, по суті, не винайшов нічого нового.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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