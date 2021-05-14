У членів комісії, які обирають голову САП, ймовірний конфлікт інтересів через кандидата-«слугу народу» – «Схеми»

У трьох членів комісії, які обирають керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ймовірний конфлікт інтересів через зв’язки з кандидатом на цю посаду – народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Костіним. Голова конкурсної комісії та ще два члени співпрацювали раніше або продовжують співпрацювати у різних експертних, консультаційних радах разом з претендентом на посаду керівника САП Костіним. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) – «Агенти впливу» Татарова: обрання антикорупційного прокурора» .

Як виявили журналісти, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Костін разом з членами комісії з обрання керівництва САП В’ячеславом Навроцьким та Романом Куйбідою, які і будуть оцінювати його як кандидата, працюють в одній установі. Мова про комісію з питань правової реформи, створеної указом президента Володимира Зеленського.

Члени комісії з обрання керівника САП, зокрема, мають ухвалювати рішення щодо відповідності, в тому числі, кандидата Костіна критеріям доброчесності та професійної компетентності, а також виставляти бали за його практичну роботу.

«Я повинен розкрити інформацію про те, що я є в одному консультативному органі з одним із членів комісії та кандидатом. Я додам, що я брав участь в деяких публічних заходах із цим кандидатом. Той, хто бачить в цьому проблему, може заявити мені відвід, – повідомив у коментарі журналістам Роман Куйбіда. – Я планую по всіх кандидатах, з якими в мене були певні контакти, розкрити цю інформацію. Щодо самовідводів ще для себе рішення не прийняв, бо ще всю інформацію по всіх кандидатах не опрацював».

Також «Схеми» виявили, що голова комісії з обрання керівництва САП Катерина Коваль та Андрій Костін у 2015 році разом працювали в Експертній раді щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України.

Катерина Коваль підтвердила у розмові з журналістами, що знайома із депутатом. На запитання про те, як саме врегульований конфлікт інтересів у комісії – відповіла, що це «чітко виписано в порядку».

Народного депутата від «Слуги народу», голову комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна називали «ключовим претендом від влади» на посаду головного антикорупційного прокурора.

Вже понад вісім місяців в Україні немає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це місце вільне від серпня 2020-го року – відколи тодішній керівник САП Назар Холодницький написав заяву про відставку без пояснень причин. З жовтня минулого року почала працювати конкурсна комісія, яка обирає голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.