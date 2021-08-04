Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Зеленського

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для свого підготовчого візиту. Про це Кулеба повідомив у своєму фейсбуці 4 серпня.

«Сьогодні ми з Андрієм Єрмаком у Вашингтоні для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на запрошення президента США Джозефа Байдена, який відбудеться вже 30 серпня. Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками», – повідомив голова МЗС.

Кулеба вказав на те, що Зеленський стане другим після канцлерки Німеччини Анґели Меркель лідером європейської країни, який відвідає США на запрошення президента Байдена.

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«У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних «підвищених тонів» або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Важливо, що Президент поїде до Сполучених Штатів у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту Кримської платформи», – додав міністр.

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Дмитро Кулеба 28 липня повідомив, що його та Єрмака візит до Вашингтона має на меті забезпечити результативність поїздки Володимира Зеленського.

Візит президента України до США очікується 30 серпня.