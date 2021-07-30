Україна вперше за час незалежності ухвалила зовнішньополітичну стратегію – Кулеба

Україна вперше з моменту відновлення незалежності ухвалила стратегію зовнішньополітичної діяльності. Про це на виїзному засіданні Ради національної безпеки і оборони в Краматорську заявив міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба 30 липня.

«Попередні 30 років, звісно, зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного, продуманого підходу ми мали ці хитання, стрибки з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків. Завдяки ухваленню цієї стратегії ми зможемо ці проблеми усунути», – заявив міністр.

Читайте також: У Financial Times побачили «війну за воду» між Росією та Україною

Він зазначив, що головною метою зовнішньої політики в стратегії визначено «утвердження України в світі як сильної та авторитетної європейської крани». Кулеба перелічив шість пріоритетних напрямків, вказаних у документі:

забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України

протидія агресивній політиці Російської Федерації

курс на членство в Євросоюзі та НАТО

просування українського експорту і залучення інвестицій

захист прав та інтересів громадян України за кордоном

просування позитивного іміджу України в світі

Загалом, за словами Кулеби, стратегія містить 254 пункти, які можна поділити за трьома основними темами: активна участь України в міжнародній політиці, формування безпекової архітектури в Україні, регіоні та світі, а також створення «нових економічних можливостей».

У квітні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив виданню LB.ua, що МЗС спільно з Офісом президента готують стратегію зовнішньополітичної діяльності України.