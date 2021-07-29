На саміті «Кримської платформи» Польща буде представлена на «високому рівні» – ОП

Державний секретар Канцелярії президента Польщі, керівник Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох у розмові з заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою повідомив, що на саміті «Кримської платформи» Польща буде представлена на «високому рівні». Про це 29 липня повідомила пресслужба ОП.

«Якуб Кумох висловив підтримку ініціатив України, спрямованих на деокупацію Криму, та підтвердив, що на інавгураційному саміті Кримської платформи в серпні в Києві Польща буде представлена на високому рівні», – мовиться у повідомленні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив 28 липня, що 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті «Кримської платформи».

20 травня на пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт «Кримської платформи» приїдуть представники 30 країн. Він також повідомив, що Росія важко сприймає «Кримську платформу».

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомляв, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.