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Україна, Грузія, Молдова: «відрізати три країни від «русского мира»

Зліва направо за столом: президентка Молдови Мая Санду, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та президент України Володимир Зеленський під час саміту «Асоційованого тріо» в Батумі, 19 липня 2021 року

Президенти України, Грузії і Молдови провели перший саміт «Асоційованого тріо». І хоч формат був створений для співпраці на шляху до членства в ЄС, однією з ключових тем під час зустрічі в Батумі була безпека. Всі три країни в різний час постраждали від російської агресії і зараз не контролюють частини своїх територій. В українському МЗС такий формат співпраці назвали «відрізанням трьох країн від «русского мира». Як Україна, Грузія і Молдова можуть спільно протидіяти Кремлю в регіоні і що заважає зближенню країн?


Те, що зустріч трьох президентів не обмежиться питаннями євроінтеграції України, Грузії і Молдови, Володимир Зеленський продемонстрував відразу після прибуття в Батумі. Насамперед український президент побував на Інгурському мосту, який з'єднує окуповану Абхазію з рештою території Грузії і зараз тут є єдиним пунктом пропуску.

«За ним – окупована Абхазія, між ними – лінія окупації і два світи: світлий, сучасний, безпечний та сірий, занедбаний, безправний. Це викликало у мене відчуття дежавю. В Україні я кожного місяця їжджу на лінію розмежування. І, на жаль, на окупованих територіях України дуже схожа трагічна картина», – заявив під час виступу в Батумі президент України.

Володимир Зеленський на спостережному посту Абастумані на межі з тимчасово окупованою Абхазією (Грузія), 19 липня 2021 року
Володимир Зеленський на спостережному посту Абастумані на межі з тимчасово окупованою Абхазією (Грузія), 19 липня 2021 року

В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що під час зустрічі Володимира Зеленського, Маї Санду і Саломе Зурабішвілі, саме питання безпеки були ключовими.

«Що таке «Асоційоване тріо» – це, по суті, відрізання трьох наших країн від «русского мира». Можливо, у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими, не з Росією», – зазначив після саміту міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Окремо президенти обговорили ситуацію на Чорному морі. За словами Кулеби, Україна виступила з пропозиціями, як не дозволити Росії «перетворити акваторію в своє внутрішнє озеро». Тим часом військові України, Грузії і Молдови вже беруть участь у спільних навчаннях в регіоні. Яскравий приклад – Sea Breeze-2021. У цьому році морські піхотинці трьох країн плюс військові США відпрацьовували рейди проти умовного супротивника на полігоні в Херсонській області.

Військовослужбовці України, США, Грузії та Молдови здійснюють спільний рейд у тил умовного противника під час навчань Sea Breeze, 2 липня 2021 року
Військовослужбовці України, США, Грузії та Молдови здійснюють спільний рейд у тил умовного противника під час навчань Sea Breeze, 2 липня 2021 року

А вже 22 липня український десантний корабель «Юрій Олефіренко» і патрульний катер «Слов'янськ» в рамках міжнародних військових навчань Agile Spirit прибули в грузинський порт Поті.

«ВМС Росії можуть розраховувати кожного року на 5,5 мільярдів доларів на будівництво нових кораблів. А ВМС України має 100 мільйонів. Бачите, в 55 разів менше. Тобто, симетрії тут ніяк не вийде. Але якщо поєднати зусилля ВМС України, Болгарії, Румунії, Туреччини, Грузії, а може, ще й Молдова підтягнеться, то буде уже інша справа», – вважає колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

Надалі, на думку експертів, можливі і спільні дії кораблів України і Грузії в акваторії Чорного моря. Використовувати можуть патрульні катери типу Island. Країни отримали від США по два таких плавзасоби. А до кінця року в українських ВМС очікують ще три катери цього типу.

Катер «Старобільськ»(P 191) класу Island ВМС ЗСУ під час маневрів у морі
Катер «Старобільськ»(P 191) класу Island ВМС ЗСУ під час маневрів у морі

«Зараз є ініціатива проведення спільних патрулювань в Чорному морі. Тому що, бачите, зараз Росія поступово здійснює повзучу анексію міжнародних вод Чорного моря. Наприклад, наш катер Island разом з грузинським можуть здійснювати патрулювання навколо входу в Керченську протоку. Відстань від Одеси до Керченської протоки практично така ж, як від порту Поті до Керченської протоки», – додає Риженко.

Водночас відносини двох країн важко назвати ідеальними. Наприклад, після призначення в травні 2020-го Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій і повернула лише через рік на тлі російської активності на українських кордонах.

Експрезидент Грузії та голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі
Експрезидент Грузії та голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі

«Обидві наші країни, на жаль, офіційний Київ і офіційний Тбілісі, живуть, скажімо так, своїми внутрішньополітичними, містячковими комплексами. В будь-якій воюючій країні внутрішньополітичні проблеми мають бути підпорядковані війні, а не навпаки. У нас, на жаль, навпаки», – говорить керівник Південнокавказької філії Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Володимир Копчак.

У питаннях, пов’язаних з Росією, як зазначають експерти, підходи влади в Україні і Грузії зараз також помітно відрізняються.

«Звісно, на словах риторика, що, звичайно, у нас окупована територія, звісно – Росія є окупантом. Але при всьому цьому політика, як вони кажуть, повинна бути реальною, обережною, ні в якому разі не дратувати, і ось тоді коли-небудь щось вийде», – пояснює керівник регіональних програм Грузинського центру стратегічного аналізу Гела Васадзе.

Під час антиросійської акції протесту біля будівлі парламенту Грузії, Тбілісі, 22 червня 2019 року
Під час антиросійської акції протесту біля будівлі парламенту Грузії, Тбілісі, 22 червня 2019 року

«У Тбілісі вважали, що офіційно, власне, з Кремлем можна не мати справ, а на рівні бізнесу, на рівні туризму, на рівні економіки, зокрема енергетики, електромереж, можна для російської сторони відкриватись. Так це не працює, і тому в цьому плані Російська Федерація має потужні гібридні впливи в Грузії», – підсумував Копчак.

А ось після парламентських виборів у Молдові, які відбулися в липні, партія проросійського експрезидента Ігоря Додона втратила владу в країні. Більше від 50 відсотків голосів виборців отримала політсила Маї Санду, яка послідовно виступає за виведення російських військ з території Придністров’я. Там базується понад тисяча військовослужбовців з Оперативної групи російських військ. Це залишки армії, яку РФ зобов’язалася вивести ще в 1999 році.

Військовослужбовці зі складу Оперативної групи російських військ під час параду до Дня перемоги в Тирасполі, 9 травня 2018 року
Військовослужбовці зі складу Оперативної групи російських військ під час параду до Дня перемоги в Тирасполі, 9 травня 2018 року

«В України з’явився тепер союзник, держава-сусід, яка поділяє наші європейські прагнення, яка, так само, як ми, є підписантом Угоди про асоціацію і де тепер є політична більшість, парламентська більшість, яка підтримує президента на цьому напрямку. І, зрештою, тепер і президент Молдови, і президент України, як то кажуть, на одній сторінці щодо ролі Російської Федерації у регіоні, щодо викликів, які вона продукує», – вважає заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук.

Хоча і за таких умов, говорить Герасимчук, відносини України і Молдови, безхмарними не будуть. Серед причин – також окуповані території. А точніше, контроль за придністровською ділянкою українсько-молдовського кордону.

Протяжність придністровської ділянки українсько-молдовського кордону складає 452 кілометри
Протяжність придністровської ділянки українсько-молдовського кордону складає 452 кілометри

«Мая Санду, ще приїжджаючи в Україну як прем’єр-міністр, а потім президент, говорила, що на цьому відтинку кордону треба забезпечити боротьбу з контрабандою, а у молдовському баченні це можливо лише за умови, що Україна дозволить молдовським прикордонникам на нашій території спільно з українцями здійснювати прикордонний і митний контроль. Україна не в повній мірі погоджується з таким рішенням», – нагадує Герасимчук.

Говорячи на саміті в Батумі про безпеку Чорноморського регіону, президент Зеленський зазначив, що в цьому може допомогти також «Кримська платформа». Міжнародний майданчик з деокупації півострова вперше збереться у Києві 23 серпня. Президенти Грузії і Молдови – теж серед запрошених.

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