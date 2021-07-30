Пожежі в туристичних регіонах Туреччини: МЗС дало поради українцям

Міністерство закордонних справ дало рекомендації громадянам України у зв’язку з лісовими пожежами в туристичних регіонах Туреччини.

«З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю просимо звертатися на «гарячі» лінії Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93», – йдеться в повідомленні.

Пожежі в Туреччині виникли на тлі високих температур (понад 40 градусів Цельсія) і вітряної погоди. Вогонь поширився в регіоні, де розташовані туристичних курорти, зокрема, в провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

За останніми даними, щонайменше три людини загинули, понад 100 поранені внаслідок пожеж у Туреччині.

У МЗС України заявляли, що не мають даних про загиблих чи постраждалих українців.