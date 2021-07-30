ДСНС направить пожежні літаки у Туреччину

Державна служба з надзвичайних ситуацій направить два пожежні літаки до Туреччини для допомоги з гасінням лісових пожеж. Про це повідомили 30 липня у ДСНС.

«Наразі загальна площа пожеж складає понад 1500 га. Внаслідок пожеж чотири особи загинуло та 183 особи постраждало, з них 58 осіб госпіталізовано, пошкоджено понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків», – мовиться у повідомленні.

Допомога надійде відповідно до підписаного у лютому 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Президенцією з управління на випадок надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки (AFAD) про співробітництво в галузі попередження катастроф і надзвичайних ситуацій.

Україна направить у Туреччину пожежні літаки Ан-32П із групою забезпечення.

Як зазначили у ДСНС, ці фахівці мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

Всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучено понад 4 тисячі людей, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.