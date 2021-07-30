Пожежі в курортній частині Туреччини: щонайменше три людини загинули, понад 100 – поранені

Щонайменше три людини загинули, понад 100 були поранені внаслідок десятків лісових пожеж на південному узбережжі Туреччини, повідомило турецьке агентство з питань надзвичайних ситуацій AFAD.

Найбільша концентрація пожеж спостерігається вздовж Середземного моря на схід від Анталії, району з численними готелями і курортами.

Зокрема, на відео і фото в місцевих ЗМІ видно дим і вогонь навколо Манавгата і Сіде. 29 липня пожежі спалахнули далі на захід поблизу Мармариса, де, за повідомленнями, загинула одна людина.

З вогнем борються сотні пожежників за підтримки вертольотів і літаків.

Влада розслідує причини пожеж, які почалися під час спеки в близько 40 градусів за Цельсієм і сильного вітру.

Але Фахреттін Алтун, директор з комунікацій президента Туреччини, припустив у твіттері, що причиною пожеж став підпал, і додав, що «відповідальним за це доведеться відповідати за напади на природу та ліси».