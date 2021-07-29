В ОП повідомили про три угоди, які планують підписати зі США під час візиту Зеленського

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США планують підписати три двосторонні угоди. Як повідомили в Офісі президента, завершення опрацювання цих документів заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії й оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США 28 липня в Києві.

Угоди стосуються оборонного партнерства, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі.

Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання вказаних документів у межах візиту Зеленського до Вашингтона, додали в ОП.

Візит президента України до США очікується 30 серпня.

До того у Вашингтон поїдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, «щоб обговорити змістове наповнення візиту Зеленського до США».