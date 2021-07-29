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В ОП повідомили про три угоди, які планують підписати зі США під час візиту Зеленського

Візит президента України до США очікується 30 серпня

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США планують підписати три двосторонні угоди. Як повідомили в Офісі президента, завершення опрацювання цих документів заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії й оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США 28 липня в Києві.

Угоди стосуються оборонного партнерства, проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі.

Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання вказаних документів у межах візиту Зеленського до Вашингтона, додали в ОП.

Візит президента України до США очікується 30 серпня.

До того у Вашингтон поїдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, «щоб обговорити змістове наповнення візиту Зеленського до США».

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