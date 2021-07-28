США та Україна обговорюють дату візиту Кулеби та Єрмака до Вашингтона

Україна та Сполучені Штати обговорюють дату візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та керівника Офісу президента Андрія Єрмака до Вашингтона. Про це Кулеба повідомив під час брифінгу 28 липня.

«Зараз опрацьовується конкретна дата візиту (глави МЗС Дмитра Кулеби і керівника ОПУ Андрія Єрмака до Вашингтона – ред.) з Білим домом і Державним департаментом США. На порядку денному буде підготовка зустрічей Президента і конкретно підготовка домовленостей президентів, тому що ми не хочемо церемоніального візиту. І ми, і Вашингтон хочемо, щоб це був предметний візит із конкретними результатами», – сказав Кулеба.

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Голова МЗС додав, що його та Єрмака візит до Вашингтона пов’язаний саме з тим, щоб забезпечити результативність поїздки Зеленського – «політично щось «проштовхнути», десь підтягнути, десь пришвидшити для того, щоб вийти на конкретні результати».

«Часу насправді залишилося не так багато. Але уряд активно працює над підготовкою домовленостей президентів. Прем’єр-міністр України особисто координує цей процес. Є дуже амбітні плани, амбітні проєкти. Тому про те, щоб перетворити плани та проекти на конкретні домовленості, ми й будемо говорити у Вашингтоні», – додав він.

В Офісі українського президента 21 липня повідомили, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідають Вашингтон – для того, щоб обговорити змістове наповнення візиту Зеленського до США. Цей візит очікується 30 серпня.