І демократи, і республіканці підтримують Україну – тимчасовий повірений у справах США Кент

У Сполучених Штатах Америки Україну підтримують представники обох провідних партій – і демократи, і республіканці, сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Джордж Кент.

«Я думаю, що у нас (у США – ред.) дуже надійний фундамент підтримки. Щорічно наш Конгрес виділяє кошти для підтримки України в різних галузях – аж до 750 мільйонів (доларів США – ред.) на рік. Мабуть, є чотири, максимум п’ять, інших країн, які отримують таку підтримку від нас щорічно. І це не залежить від того, хто сидить у Білому домі. І демократи, і республіканці разом підтримують Україну. І я думаю, що це не залежить від адміністрації, урядовців, які працюють з Україною», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Ми теж знаємо, що успіх України є важливим і для України, і для регіону. І це наша обіцянка, і наша спільна робота з українцями. І президент Джо Байден, коли він був віцепрезидентом, приїжджав сюди шість разів. Це означає, що ніколи в історії США не було президента, який знався б на справах України краще, ніж президент Байден», – додав Кент.

Двопартійна підтримка є фактично основою політики США щодо України з часу відновлення нею незалежності.