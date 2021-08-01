Вітренко назвав свою зарплату в «Нафтогазі», але не уточнив винагороду Коболєва

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявляє, що його місячна зарплата становить 50 тисяч гривень. Водночас в інтерв’ю Радіо Свобода керівник «Нафтогазу» не відповів конкретно на запитання, чи становив річний оклад його попередника Андрія Коболєва понад 21 мільйон гривень.

«Я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю. Мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення... Він отримав реальні гроші. Прийшов до банку відповідно і отримав всі гроші. Хоча створив враження у журналістів, що він гроші не отримував. Це окрема така ситуація», – розповів Вітренко.

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала.

Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

У світі розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали повною мірою західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні.