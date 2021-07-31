Вітренко розповів про можливі «альтернативні» поставки газу в Україну

У «Нафтогазі» опрацьовують варіанти альтернативних поставок газу в Україну. Про це глава правління компанії Юрій Вітренко заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Крім того, все-таки невелика таємниця, але ми зараз опрацьовуємо і альтернативні поставки газу (в Україну, – ред.) фізичні, не тільки з європейського ринку, не тільки з традиційних джерел… Не секрет, що і коли я був в.о. міністра енергетики, я мав зустрічі в деяких країнах Близького Сходу на найвищому рівні. Пан Зеленський тоді приїжджав. Зустрічалися на найвищому рівні», – розповів Вітренко.

Він наголосив, що не хоче називати конкретні країни.

«Тому що після того, як ми про щось домовляємося, ми знаємо, що телефонують російські «таваріщі» і кажуть: ні-ні-ні, ні в якому разі з Україною не працювати! Туди телефонують. «Ви обираєте» і так далі. Тому зараз ми це трохи тримаємо в таємниці. Ми розуміємо, що це така таємниця відносна. Але навіть просять, умовно кажучи, наші партнери вже з того регіону, зі східного регіону...» – зазначив глава правління «Нафтогазу».

Вітренко також наголошував, що Київ не розглядає варіант закупівлі газу у Росії.