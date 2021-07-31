Вітренко вважає, що Росії буде складно «зіскочити» з чинної угоди про транзит

Голова правління компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко вважає, що Росії буде важко «зіскочити» з чинної угоди про транзит газу через Україну, яка діятиме до 2024 року. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми вважаємо, що так. Знову ж таки вона може створювати нам певні проблеми. Але це не є найбільший ризик, скажімо так. При цьому тут просто важливо розуміти, як цей контракт був укладений. Ми починали з того, що Росія не хотіла взагалі будь-який контракт продовжувати або укладати і казала, що, скоріше, Земля буде обертатися навколо Місяця», – заявив Вітренко.

Він додав, що Київ готовий вести переговори про продовження поточного контракту.

«На жаль, до речі, переговорів немає. А переговори з німецьким урядом щодо подовження контракту з «Газпромом» теж недоречно вести. Потрібно вести ці переговори з «Газпромом». Але ми наполягаємо на тому, що паралельно, а краще взагалі до того, як будуть переговори з «Газпромом», були переговори з європейськими компаніями. Бо ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки «Газпром» бронювали потужності. І, до речі, не після 2024 року, а зараз», – наголосив Вітренко.

Голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що й після добудови і введення в експлуатацію нового газогону «Північний потік-2», що має постачати російський газ у Німеччину і далі в Європу дном Балтійського моря, в обхід України, і після 2024 року, коли збігає чинність нинішнього контракту на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України його компанія готова й далі транспортувати газ до Європи через Україну – але вже за новими контрактами, «виходячи з економічної доцільності і технічного стану української ГТС», «на ринкових умовах і за ринковими цінами».

США і Німеччина також вважають, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчується термін чинної угоди про цей транзит. Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін іще до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.