«Моє призначення було в межах українського законодавства» – Вітренко про позов НАЗК

Голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявляє, що його призначення на посаду відбувалося в межах українського законодавства.

Він сказав про це в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи позов Національного агентства з питань запобігання корупції з вимогою припинити контракт між компанією «Нафтогаз України» і її головою правління Юрієм Вітренком.

«Дуже дивна ситуація. Бо очільник НАЗК, пан Новіков сам каже в інтерв’ю, що НАЗК не знайшло жодного конфлікту інтересів в моїх діях, але при цьому просто є якась формальність, закон щось формально вимагає. Юристи провідних міжнародних компаній кажуть, що ні, закон нічого такого не вимагає і не обмежує, тому моє призначення відбулося в межах українського законодавства. Оскільки я не був членом Кабміну, а був в.о. Міністерства енергетики, яке не було власником «Нафтогазу», – сказав Вітренко.

Він додав, що впевнений у своїй юридичній позиції, «що все це не обґрунтовано з боку НАЗК, ніяких порушень там не було».

Національне агентство з питань запобігання корупції 15 липня повідомило, що подало позов до Шевченківського районного суду Києва з вимогою припинити контракт між компанією «Нафтогаз України» та її головою правління Юрієм Вітренком.

У НАЗК наполягають на тому, що контракт із Вітренком підписали з порушенням закону «Про запобігання корупції», адже раніше він працював заступником міністра енергетики. На цій посаді Вітренко міг впливати на роботу «Нафтогазу».

Голова агентства Олександр Новіков, якого цитувала пресслужба агентства, заявив, що метою позову є «припинення незаконного трудового договору з головою правління товариства».

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала.

Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

У світі розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні.