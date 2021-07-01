Вітренко заявляє про звернення до суду через припис НАЗК

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив 1 липня, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції буде оскаржений у суді.

«Згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення, як припис, не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України «Про запобігання корупції». Законом України «Про запобігання корупції» у частині 2 статті 26 передбачено, що порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті в частині обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору», – цитує Вітренка пресслужба «Нафтогазу».

Закон передбачає, що в разі виявлення порушень, передбачених частиною першою статті 26 закону «Про запобігання корупції», НАЗК має звернутися до суду для припинення трудового договору чи контракту та визнання правочину недійсним.

«Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі?» - відреагував Вітренко на припис НАЗК.

У НАЗК наразі не відреагували на заяву Вітренка.

18 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Національне агентство з питань запобігання корупції обмінялися критичними зауваженнями щодо позиції протилежної сторони. Причиною стала ухвала Окружного адміністративного суду Києва припинити чинність припису НАЗК про необхідність звільнити з посади голову правління «Нафтогазу України» Юрія Вітренка через порушення антикорупційного законодавства.

Також 18 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив зупинити дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції, винесеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю, до набрання законної сили рішення у справі за позовом голови уряду до НАЗК. Як повідомила пресслужба суду, ОАСК ухвалив таке рішення після того, як розглянув заяву про забезпечення позову, що надійшла 17 червня.

16 червня в наглядовій раді «Нафтогазу України» повідомили, що її голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд ініціює звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління компанії у зв’язку з приписом про це Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона також скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління.

За тим повідомленням, «прем’єр-міністр України зобов’язався ухвалити остаточне рішення, у тому числі вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Юрієм Вітренком, як вимагається, протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року».

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала. Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

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У світі розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні раніше цього місяця.