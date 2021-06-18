ОАСК зупинив дію припису НАЗК, винесеного Шмигалю

Окружний адміністративний суд Києва вирішив зупинити дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції, винесеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю, до набрання законної сили рішення у справі за позовом голови уряду до НАЗК.

Як повідомила 18 червня пресслужба суду, ОАСК ухвалив таке рішення після того, як розглянув заяву про забезпечення позову, що надійшла 17 червня.

«Суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав і необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки, їх невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача», – заявили в суді.

При цьому в ОАСК додали, що нинішнє рішення не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

У суді нагадали, що розглядатимуть позов Шмигаля, який вимагає скасувати припис НАЗК, за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначене на 29 червня.

16 червня в ОАСК повідомили, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав позов до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування припису про призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу».

«Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис Національного агентства з питань запобігання корупції, датований 14 червня нинішнього року», – йдеться в повідомленні суду.

Крім того, Шмигаль просить залучити як третіх осіб у справі Кабінет міністрів і самого Юрія Вітренка.

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Національне агентство з питань запобігання корупції 15 червня повідомило, що своїм приписом вимагає скасувати як незаконне призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу».

У НАЗК побачили порушення однієї зі статей закону «Про запобігання корупції» в тому, що Вітренко на попередній посаді заступника міністра енергетики системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності «Нафтогазу», а відтак протягом року не має права брати участь у керівництві цією компанією.

Того ж дня, 15 червня, Юрій Вітренко висловив незгоду з приписом НАЗК, назвавши його «незаконним» і «упередженим», і заявив, що він буде оскаржуватися в суді. Міністерство юстиції, яке представляє уряд України в судових справах, підтвердило, що оскаржить припис НАЗК «найближчим часом».

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала. Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

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У світі розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні раніше цього місяця.