Прем’єр і НАЗК обмінялися критичними заявами після рішення ОАСК щодо припису про Вітренка

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Національне агентство з питань запобігання корупції обмінялися критичними зауваженнями щодо позиції протилежної сторони. Причиною стала ухвала Окружного адміністративного суду Києва ухвалив припинити чинність припису НАЗК про необхідність звільнити з посади голову правління «Нафтогазу України» Юрія Вітренка через порушення антикорупційного законодавства.

Як стверджує Шмигаль, припис йому звільнити Вітренка, виданий НАЗК, «фактично вимагає порушити закони України», вимагаючи припинення контракту з Вітренком, а тому «довелося звертатися до суду, щоб скасувати його як такий, що не відповідає законодавству України».

«Рішення, отримане за результатами судового процесу, буде найкращим розв’язанням ситуації, що склалася», – заявив прем’єр.

Він також знову наполягав, що уряд, оскаржуючи припис НАЗК, діяв «виключно в межах, визначених законами України», і «продовжить дотримуватися коректності всіх процедур».

Натомість голова НАЗК Олександр Новіков звернув увагу, що «ОАСК забезпечив розгляд позову щодо припису НАЗК у безпрецедентні для українського правосуддя строки».

«ОАСК забезпечив розгляд клопотання про забезпечення позову в рекордні строки – менш ніж за два дні. Така швидкість є безпрецедентною для українського правосуддя. Особливо зважаючи на те, що станом кінець 2020 року в судах накопичилося понад 3 тисячі справ щодо корупціонерів, які не були розглянуті», – наголосив він.

НАЗК також звертає увагу, що за постановою Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 №2 застосування судом таких заходів забезпечення, які за змістом є ухваленням рішення без розгляду справи по суті, не відповідає меті правового застосування забезпечення позову.

«Тобто у цьому випадку позивач просить суд визнати протиправним і скасувати припис НАЗК, а суд без розгляду справи фактично виконує запитуване позивачем. Зважаючи на постанову ВАСУ, забезпечення такого позову не відповідає меті правового застосування забезпечення позову», – наголосив голова НАЗК.

На цю заяву Новікова, у свою чергу, відгукнулися в ОАСК, фактично звинувативши голову НАЗК в незнанні законодавства.

«Враховуючи некоректні висловлювання і звинувачення, які розміщені на сайті певного Нацагенства, вважаємо за необхідне ознайомити певних посадових осіб з статтями Кодексу адміністративного судочинства України», – заявили в суді, додавши, що, відповідно до КАСУ, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше як протягом двох днів із дня її надходження. «Заява про забезпечення позову зареєстрована судом 17 червня, тому про які надумані «безпрецедентні» строки йде мова – невідомо», – мовиться в заяві ОАСК.

Там також заявили, що посилання на «постанову пленуму неіснуючого вже суду» (ВАСУ) помилкове, бо з часу її ухвалення 2008 року чинне процесуальне законодавство неодноразово змінювалось, до того ж та постанова, як заявили в ОАСК, не стосувалася нинішнього випадку з позовом уряду. «Тому, як то кажуть, читайте КАСУ і не послуговуйтесь архаїчними постановами», – заявили Новікову в ОАСК.

Раніше 18 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив зупинити дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції, винесеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю, до набрання законної сили рішення у справі за позовом голови уряду до НАЗК. Як повідомила пресслужба суду, ОАСК ухвалив таке рішення після того, як розглянув заяву про забезпечення позову, що надійшла 17 червня.

«Суд дійшов висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову і, як наслідок, про наявність підстав і необхідність вжиття заходів її забезпечення, бо невжиття їх може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача», – заявили в суді.

При цьому в ОАСК додали, що це рішення не є вирішенням публічно-правового спору по суті. Судове засідання призначене на 29 червня.

16 червня в наглядовій раді «Нафтогазу України» повідомили, що її голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд ініціює звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління компанії у зв’язку з приписом про це Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона також скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління.

За тим повідомленням, «прем’єр-міністр України зобов’язався ухвалити остаточне рішення, у тому числі вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Юрієм Вітренком, як вимагається, протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021 року».

Але пізніше вже того ж дня, 16 червня, в ОАСК повідомили, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав позов до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо визнання протиправним і скасування припису про звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління «Нафтогазу».

Національне агентство з питань запобігання корупції 15 червня повідомило, що своїм приписом вимагає скасувати як незаконне призначення Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу».

У НАЗК побачили порушення однієї зі статей закону «Про запобігання корупції» в тому, що Вітренко на попередній посаді заступника міністра енергетики системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності «Нафтогазу», а відтак протягом року не має права брати участі в керівництві цією компанією.

Того ж дня, 15 червня, Юрій Вітренко висловив незгоду з приписом НАЗК, назвавши його «незаконним» і «упередженим», і заявив, що він буде оскаржуватися в суді. Міністерство юстиції, яке представляє уряд України в судових справах, підтвердило тоді, що оскаржить припис НАЗК.

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала. Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

У світі розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні раніше цього місяця.