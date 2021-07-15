НАЗК звернулося до суду з вимогою розірвати контракт «Нафтогазу» з Вітренком

Національне агентство з питань запобігання корупції подало позов до Шевченківського районного суду Києва з вимогою припинити контракт між компанією «Нафтогаз України» та її головою правління Юрієм Вітренком. Про це НАЗК повідомило 15 липня.

У НАЗК наполягають на тому, що контракт із Вітренком підписали з порушенням закону «Про запобігання корупції», адже раніше він працював заступником міністра енергетики. На цій посаді Вітренко міг впливати на роботу «Нафтогазу».

Голова агентства Олександр Новіков, якого цитує пресслужба агентства заявив, що метою позову є «припинення незаконного трудового договору з головою правління товариства».

Крім того, в НАЗК повідомляють, що відправили листа голові наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд з роз’ясненням щодо того, як саме наглядова рада має припинити контракт із головою правління.

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«Необхідність у цьому листі виникла після заяви наглядової ради про начебто відсутність у неї прав на припинення незаконного контракту з головою правління. Насправді такі повноваження належать виключно наглядовій раді. Усунення від реалізації таких повноважень свідчить про порушення самою наглядовою радою Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності», – йдеться в заяві НАЗК.

Окружний адміністративний суд Києва 5 липня зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції наглядовій раді «Нафтогазу України» щодо припинення контракту з головою НАК Юрієм Вітренком.

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала.

Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

У світі розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні.