Суд зупинив дію припису НАЗК наглядовій раді «Нафтогазу» з вимогою розірвати контракт із Вітренком

Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції наглядовій раді «Нафтогазу України» щодо припинення контракту з головою НАК Юрієм Вітренком.

«Таке рішення суд ухвалив 5 липня в порядку забезпечення позову Юрія Вітренка про скасування припису НАЗК. Рішення ОАСК логічно узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є у розпорядженні «Нафтогазу», та свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону», – повідомила у понеділок пресслужба «Нафтогазу України».

Окружний адміністративний суд 2 липня отримав позов голови правління «Нафтогаз» Юрія Вітренка з вимогою скасувати припис НАЗК, який вказував на порушення при його призначенні на цю посаду.

18 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Національне агентство з питань запобігання корупції обмінялися критичними зауваженнями щодо позиції протилежної сторони. Причиною стала ухвала Окружного адміністративного суду Києва припинити чинність припису НАЗК про необхідність звільнити з посади голову правління «Нафтогазу України» Юрія Вітренка через порушення антикорупційного законодавства.

Також 18 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив зупинити дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції, винесеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю, до набрання законної сили рішення у справі за позовом голови уряду до НАЗК. Як повідомила пресслужба суду, ОАСК ухвалив таке рішення після того, як розглянув заяву про забезпечення позову, що надійшла 17 червня.

16 червня в наглядовій раді «Нафтогазу України» повідомили, що її голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд ініціює звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління компанії у зв’язку з приписом про це Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона також скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління.

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Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала. Для цього уряд припинив повноваження наглядової ради, перебрав їх на себе, звільнив попереднього голову правління Андрія Коболєва, призначив на цю посаду Юрія Вітренка, після чого відновив повноваження наглядової ради.

У світі розкритикували такий крок як грубе порушення загальновизнаних принципів корпоративного врядування, яких Україна зобов’язалася дотримувати, зокрема, в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Те, що дії уряду щодо зміни керівництва «Нафтогазу» не відповідали західним стандартам, визнав і сам Вітренко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування в Вашингтоні.