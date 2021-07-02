Підготовка до нового опалювального сезону в Україні розпочалася – Шмигаль

Уряд уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Підготовка до наступного опалювального сезону розпочата. Видані відповідні розпорядження уряду. Це питання перебуває на моєму контролі та на контролі профільних міністерств — Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики. Також профільні міністерства спільно з НАК «Нафтогаз» розв’язують питання підготовки й запуску до опалювального сезону теплоелектроцентралей», – сказав Шмигаль

Прем’єр-міністр запевнив, що наступний опалювальний сезон розпочнеться вчасно, «у визначені законом терміни».

Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує в середині жовтня.

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