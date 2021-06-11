Україна почала імпорт газу для закачування у ПСГ – Макогон

Україна розпочала процес імпорту газу для закачування в підземні газосховища, повідомив у фейсбуці гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

«Дуже повільно, але вже розпочався імпорт газу для закачування. Наразі він складає лише 3 млн м3 на добу. Імпорт з початку місяця склав 15,7 млн м3, при чому 100% біло імпортовано з Угорщини, а не з стандартного словацького напрямку», – повідомив Макогон.

За його даними, з початку року було імпортовано 577 мільйонів метрів кубічних газу, з них 511 (88%) – з Угорщини.

«Відкриття віртуального реверсу Оператором ГТС у минулому році дозволило диверсифікувати джерела постачання та створити конкуренцію між ними», – додав посадовець.

Раніше Кабінет міністрів доручив забезпечити на середину жовтня наявність запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) країни обсягом щонайменше 17 мільярдів кубометрів.