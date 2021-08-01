Хочемо вийти на те, щоб газ в Україні був дешевший – Вітренко

Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляє, що компанія хоче вийти на те, щоб газ в Україні був дешевшим.

«Хочемо вийти на те, щоб газ в Україні був дешевий. Дешевший принаймні. Ми хочемо вийти на те, щоб в Україні була ринкова ціна на рівні експортного паритету, а не імпортного паритету. Зараз ціна якраз на рівні приблизно імпортного паритету. Бо ми фізично імпортуємо газ», – сказав Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, зараз вартість газу складає приблизно 15 гривень за кубометр.

«Якщо би це експортний паритет, а не імпортний паритет, то це було би приблизно 11-12 гривень… Потрібно почати експортувати газ, а не імпортувати. Для цього потрібно зробити так, щоб або в Україні було більше газу, аніж ми споживаємо, газ власного видобутку, або газ через Україну заходив, а потім йшов у Європу, щоб близькосхідний газ, скажімо так, східний газ, газ зі Сходу, не тільки з Росії, бо Росія – це ж Схід, заходив в Україну, з інших точок, відповідно потім через Україну йшов в Європу. Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом – це теж те, над чим ми працюємо», – заявив голова правління «Нафтогазу».