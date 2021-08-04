Головне на ранок: акції пам’яті білоруса Шишова, детективи НАБУ затримали Чауса, Кіркорову заборонили в’їзд в Україну

В Україні пройшли акції пам’яті білоруса Віталія Шишова, СБУ заборонила Філіпу Кіркорову в’їзд в Україну, детективи НАБУ затримали колишнього суддю Миколу Чауса, донецький «Шахтар» з перемоги стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів, США відправить за кордон ще 500 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Загибель Шишова: у Києві та Одесі відбулися акції пам’яті

У Києві та Одесі відбулися акції пам’яті голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова. У столиці України близько 150 людей прийшли до стін посольства Білорусі. Багато з них мали національну біло-червоно-білу символіку і портрети загиблого активіста. Вони вигукували гасла проти режиму Олександра Лукашенка, скандували «Не забудемо! Не пробачимо!», «Живє Бєларусь» та «Герої не вмирають». В Одесі близько двох десятків людей зібрались біля Потьомкінських сходів.

Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки – джерело

Служба безпеки України заборонила російському артисту Філіпу Кіркорову в’їзд до України на три роки, повідомило Радіо Свобода поінформоване джерело в правоохоронних органах. За повідомленням, рішення ухвалили в червні. Інших подробиць наразі немає. У СБУ справу офіційно не коментували.

Детективи затримали колишнього суддю Чауса – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що його детективи затримали в лікарні «Феофанія» колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. У НАБУ нагадують, що Чауса підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Пізніше його адвокати повідомили, що Чауса після передачі детективам НАБУ утримують в ізоляторі Служби безпеки України.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» на виїзді переміг бельгійський «Генк»

Віцечемпіони України, футболісти донецького «Шахтаря», успішно розпочали свій шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У Бельгії підопічні Роберто де Дзербі здобули вольову перемогу над «Генком» – 2:1. Матч-відповідь відбудеться 10 серпня в Києві. Переможець пари «Шахтар» – «Генк» зустрінеться з найкращим колективом у протистоянні чеської «Спарти» та «Монако», який представляє чемпіонат Франції.

США планують відправити за кордон ще 500 мільйонів доз Pfizer до кінця місяця

Сполучені Штати почнуть розподіляти 500 мільйонів доз вакцин Pfizer/BioNTech до 100 країн із нижчим доходом пізніше цього місяця. Про це президент США Джо Байден заявив 3 серпня. Байден вказав на те, що США вже розподілили між 65 країнами 110 мільйонів доз. Сполучені Штати продовжать надавати десятки мільйонів доз протягом літа, в тому числі заплановані 500 мільйонів, заявив президент країни, додавши, що Вашингтон не очікує нічого натомість.