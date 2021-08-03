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Ліга чемпіонів: «Шахтар» на виїзді переміг бельгійський «Генк»

Тете (на фото в помаранчево-чорній формі) відзначився в Бельгії з пенальті

Віцечемпіони України, футболісти донецького «Шахтаря», успішно розпочали свій шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У Бельгії підопічні Роберто де Дзербі здобули вольову перемогу над «Генком» – 2:1.

Гірники першими пропустили – наприкінці першого тайму ударом головою відзначився Пол Онуачу. На 63-й хвилині Тете з пенальті відновив рівновагу, а на 81-й хвилині Алан Патрік після красивої комбінації гірників забив другий гол у складі гостей.

Матч-відповідь відбудеться 10 серпня в Києві.

Переможець пари «Шахтар» – «Генк» зустрінеться з найкращим колективом у протистоянні чеської «Спарти» та «Монако», який представляє чемпіонат Франції. Сьогодні в Празі сильнішими виявилися гості – 2:0.

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