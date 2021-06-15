Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Клуб «Шахтар» повідомив про створення жіночої команди

Таким чином клуб виконує рішення Української асоціації футболу

Футбольний клуб «Шахтар» 15 червня заявив про створення жіночої команди.

За повідомленням, такий крок пов’язаний із планом Виконавчого комітету Української асоціації футболу, згідно з яким всі клуби Української прем’єр-ліги повинні мати жіночі команди.

«ФК «Шахтар» оголошує про створення команди, яка в сезоні 2021/22 буде виступати в Першій лізі жіночого чемпіонату України», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Поразка, за яку не соромно: реакції на матч Нідерланди-Україна

Як уточнюють у клубі, він почав формувати ігровий склад і планувати тренування.

У березні 2020 року Виконком УАФ затвердив стратегічний план розвитку жіночого футболу на 2020-2024 рокі, згідно з яким всі клуби Української прем’єр-ліги та Першої футбольної ліги повинні мати жіночі команди в своїх структурах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG