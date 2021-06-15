Клуб «Шахтар» повідомив про створення жіночої команди

Футбольний клуб «Шахтар» 15 червня заявив про створення жіночої команди.

За повідомленням, такий крок пов’язаний із планом Виконавчого комітету Української асоціації футболу, згідно з яким всі клуби Української прем’єр-ліги повинні мати жіночі команди.

«ФК «Шахтар» оголошує про створення команди, яка в сезоні 2021/22 буде виступати в Першій лізі жіночого чемпіонату України», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнюють у клубі, він почав формувати ігровий склад і планувати тренування.

У березні 2020 року Виконком УАФ затвердив стратегічний план розвитку жіночого футболу на 2020-2024 рокі, згідно з яким всі клуби Української прем’єр-ліги та Першої футбольної ліги повинні мати жіночі команди в своїх структурах.