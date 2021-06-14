Підсумки четвертого дня «Євро-2020»: перемоги Чехії і Словаччини й одна нічия

На Чемпіонаті Європи з футболу в понеділок, 14 червня, три матчі принесли дві перемоги й одну нічию.

Збірна Шотландії на полі в шотландському Глазго поступилася команді Чехії з рахунком 0-2.

Обидва голи в цьому матчі групи D забив чеський нападник Патрік Шик, на 42-й і 52-й хвилинах.

Польща програла Словаччині 1-2 в матчі, що відбувся в російському Санкт-Петербурзі.

Перший гол, у ворота збірної Польщі, на 18-й хвилині записали на рахунок польського ж воротаря Войцеха Щесного – об нього вдарився і влетів у ворота м’яч, який послав словацький нападник Роберт Мак. На 46-й хвилині гол у ворота Словаччини забив польський нападник Кароль Лінетті. І на 69-й хвилині другий гол у ворота Польщі забив словацький захисник Мілан Шкрініар.

А команда Іспанії на полі в іспанській Севільї зіграла внічию зі збірною Швеції 0-0.

Два останні згадані матчі були між командами групи E.

У вівторок, 15 червня, плануються два матчі в групі F: між Угорщиною й Португалією в Будапешті і між Францією й Німеччиною в Мюнхені.