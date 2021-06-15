Євро-2020: призначено суддівську бригаду на матч Україна – Північна Македонія

Європейський футбольний союз назвав суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Північної Македонії.
Головним арбітром призначено аргентинця Фернандо Андреса Рапалліні. Лінійні – Хуан Пабло Белатті та Дієго Йаміль Бонфа. Четвертий арбітр – словенець Славко Вінчич.
Арбітр системи VAR – іспанець Алехандро Ернандес.
Гра з Північною Македонією відбудеться 17 червня.
У першому матчі групового етапу збірна України поступилася команді Нідерландів з рахунком 2:3.
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