Євро-2020: призначено суддівську бригаду на матч Україна – Північна Македонія

Незважаючи на поразку, Україна гідно протистояла супернику, зазначають вболівальники. За сотні кілометрів від Амстердаму, де грали збірні, у Києві вболівальники підтримували національну збірну. Як це було – бачив фотокореспондент Радіо Свобода.