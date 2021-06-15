Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Євро-2020: призначено суддівську бригаду на матч Україна – Північна Македонія

Гра з Північною Македонією відбудеться 17 червня

Європейський футбольний союз назвав суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Північної Македонії.

Головним арбітром призначено аргентинця Фернандо Андреса Рапалліні. Лінійні – Хуан Пабло Белатті та Дієго Йаміль Бонфа. Четвертий арбітр – словенець Славко Вінчич.

Арбітр системи VAR – іспанець Алехандро Ернандес.

У київській фан-зоні 10 тисяч уболівальників дивилися матч Україна – Нідерланди (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У київській фан-зоні 10 тисяч уболівальників дивилися матч Україна – Нідерланди (фоторепортаж)

Незважаючи на поразку, Україна гідно протистояла супернику, зазначають вболівальники. За сотні кілометрів від Амстердаму, де грали збірні, у Києві вболівальники підтримували національну збірну. Як це було – бачив фотокореспондент Радіо Свобода.

Гра з Північною Македонією відбудеться 17 червня.

У першому матчі групового етапу збірна України поступилася команді Нідерландів з рахунком 2:3.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG