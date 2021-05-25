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25 травня 2021, Київ 20:14
Новини | Спорт

Донецький «Шахтар» назвав ім’я нового головного тренера

Гравці «Шахтаря» святкують гол у ворота мадридського «Реала» в матчі Ліги чемпіонів, 21 жовтня 2020 року

Новим головним тренером донецького «Шахтаря» став італієць Роберто Де Дзербі.

25 травня фахівець прилетів до Києва і зустрівся з президентом «Шахтаря» Рінатом Ахметовим.

41-річний Де Дзербі підписав контракт із «Шахтарем» на наступні два сезони.

У ході дводенного візиту італієць ознайомиться з інфраструктурою в столиці України – тренувальним комплексом «гірників» у Святошині та НСК «Олімпійський», де команда проводила свої домашні матчі в минулому сезоні. Італієць став 34-м головним тренером в історії «Шахтаря».

Де Дзербі з 2018 року очолював італійський «Сассуоло». Перед цим працював «Дарфо Боаріо», «Фоджею», «Палермо» та «Беневенто».

В останньому сезоні «Шахтар» посів друге місце в чемпіонаті, вилетів у чвертьфіналі Кубка України від «Агробізнесу» з другого дивізіону та дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, перед цим посівши третє місце в групі Ліги чемпіонів, де грали мадридський «Реал», менхенгладбахська «Боруссія» та міланський «Інтер».

За підсумками сезону португалець Луїш Каштру залишив посаду головного тренера «Шахтаря» після двох років роботи.

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