«Шахтар» уклав контракт з бразильським захисником

Донецький «Шахтар» оголосив про підписання контракту з бразильцем Марлоном. Про це повідомила 22 червня пресслужба клубу.

Зазначається, що футболіст, який перейшов до українського клубу з італійського «Суссуоло», підписав з «гірняками» п’ятирічний контракт.

Про те, скільки коштував «Шахтарю» цей трансфер, не повідомляється.

У клубі зазначили, що це 12-й бразилець у команді.

«Марлон починав кар'єру на вищому рівні в складі «Флуміненсе» (69 матчів). Улітку 2016-го був орендований «Барселоною» на рік із правом викупу і після закінчення цього періоду підписав з «синьо-гранатовими» трирічний контракт (провів 2 гри в Ла Лізі й дебютував у Лізі чемпіонів). У сезоні-2017/18 на правах оренди виступав у Франції за «Ніццу» (27 поєдинків), а влітку 2018 року перейшов до «Сассуоло» (66 ігор у всіх турнірах, 1 гол)», – мовиться у повідомленні «Шахтаря».

Зазначається, що у 2015 році Марлон у складі юнацької збірної Бразилії став віцечемпіоном світу (U20).